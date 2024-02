Handball-Oberligist TV Lobberich holt Remis Diese zwei Handballerinnen drückten dem Spiel ihren Stempel auf

Trotz der 23:31-(9:14)-Niederlage beim VT Kempen hat sich der Rheydter TV sehr teuer verkauft. „Kempen spielt mit Harz und wir kommen damit überhaupt nicht klar, dafür haben wir es wirklich sehr gut gemacht“, betonte die Mannschaftsverantwortliche Hannah Opitz. Insbesondere in der ersten Halbzeit ärgerten die Gäste den Liga-Primus richtig, waren gar absolut gleichwertig, was auch der Zwischenstand von 8:8 eindeutig belegt. Das war sicherlich auch ein Verdienst von Cara Ritz, die sich von der halblinken Rückraumposition und vom Siebenmeter-Punkt als extrem treffsicher erwies und von der gegnerischen Defensive zu keinem Zeitpunkt in den Griff zu bekommen war. Jedoch zogen die Gastgeberinnen bis zum Pausenpfiff noch auf fünf Tore davon.