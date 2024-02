Vorschau Handball-Oberliga Lobberich braucht eine bessere Abwehr

Handball-Oberliga · Der TV Lobberich befindet sich im neuen Jahr etwas im Aufwind. Mit dem Tabellensechsten DJK Adler Königshof kommt am Samstag aber ein starker Gegner. Was der Trainer gegenüber dem verlorenen Hinspiel verbessern will.

16.02.2024 , 16:00 Uhr

Spielertrainer Christopher Liedtke (in rot). Foto: Tom Ostermann

In den vergangenen Wochen ist der TV Lobberich mit 7:3-Punkten aus fünf Begegnungen wieder in Schwung gekommen. Das war allerdings auch absolut notwendig, um sich ein klein wenig Luft zu den Abstiegsrängen zu verschaffen. Momentan liegt Lobberich auf dem elften Rang und empfängt am Wochenende den Tabellensechsten DJK Adler Königshof. Im Hinspiel hatte der TVL wenig zu bestellen und verlor mit 30:37. Die große Stärke der DJK ist ein eingespieltes Team, das häufig identische Abläufe vornimmt, dadurch aber auch nur sehr wenig Fehler produziert. „Gegenüber dem Hinspiel müssen wir auf alle Fälle unsere Abwehr stabilisieren“, so der Lobbericher Spielertrainer Christopher Liedtke. Im ersten Aufeinandertreffen war damals die Anzahl der technischen Fehler einfach viel zu hoch und wurde von Königshof auch prompt mit Tempogegenstößen bestraft. Wichtiges Erfolgserlebnis im Abstiegskampf für Lobberich Sieg gegen direkten Konkurrenten Wichtiges Erfolgserlebnis im Abstiegskampf für Lobberich Nach zwei freien Trainingstagen am vergangenen Donnerstag und Freitag standen diese Woche wie gewohnt drei Einheiten auf dem Programm. Dabei setzte Liedtke das Passspiel sowie Wurfübungen im Vordergrund. „Königshof agiert normalerweise mit zwei verschiedenen Deckungssystemen. Wir müssen uns auf beide einstellen, unsere Fehler minimieren und eine bessere Trefferquote an den Tag legen“, fordert Liedtke. Verzichten muss Lobberich auf Alexander Hankmann, der sich im Urlaub befindet. Bei den Langzeitverletzten hat Lauritz Weisz nach seinem Kreuzbandriss mit leichtem Lauftraining begonnen und ist ebenso wie Mannschaftskapitän Jan van Eykcen und Mattes Walter in dieser Saison keine Option mehr.

(alpa)