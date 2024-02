Knapper Auswärtssieg Korschenbroich beendet gegen Dinslaken die Negativserie

Nach zuletzt zwei Niederlagen ging es für den TV Korschenbroich in erster Linie darum, zurück in die Spur zu finden. Dies gelang mit einem denkbar knappen 31:30 (15:15)-Erfolg beim MTV Dinslaken. Die Voraussetzungen waren allerdings nicht gerade ideal: Neben dem Ausfall von Lukas Bark fielen am Samstag zudem Nicolai Zidorn und Henrik Ingenpaß kurzfristig wegen eines Magen-Darm-Infekts aus. Außerdem ging Regisseur Mats Wolf noch angeschlagen in die Partie.