Handball-Derby TVK gegen Borussia  Ein Jäger trifft auf einen Gejagten

„Wir müssen versuchen, an diesem Tag eine Spielweise zu finden, die am Besten zu uns passt. Die beiden wichtigsten Faktoren beim TVK sind für mich Mats Wolf und Henrik Schiffmann, die wir keinesfalls nach Belieben schalten und walten lassen sollten, aber auch die anderen Spieler darf man keineswegs aus den Augen verlieren“, verrät Rogawska, was am Samstag für die Borussia im Fokus steht und gibt als Schlachtplan aus: „In der Deckung müssen wir kompakt stehen, im Angriff geduldig spielen und dann auch ein gutes Rücklaufverhalten an den Tag legen. Vielleicht schaffen wir es, das Spiel bis zum Ende hin offen zu gestalten, dann haben wir vielleicht eine Chance, denn in solchen Situationen ist Korschenbroich in dieser Saison schon häufiger unruhig geworden.“