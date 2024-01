Handball-Regionalligisten mit schweren Aufgaben Hohe Hürden für TVK und Borussia

Die Fans des TV Korschenbroich dürfen sich freuen, denn am Samstag findet bereits das zweite Wochenende hintereinander ein Spitzenspiel in der Waldsporthalle statt. Allerdings sind die Vorzeichen umgekehrt, denn nun sind die Hausherren nicht die Gejagten, sondern die Jäger, nachdem sie nach der 34:35-Niederlage gegen Dormagen II vom ersten auf den dritten Tabellenplatz abgerutscht sind. Jetzt besteht die Möglichkeit, den Tabellenführer HG LTG/HTV Remscheid vom Thron zu stürzen. „In Remscheid wird einiges bewegt und neu strukturiert, deshalb habe ich in dieser Saison auch noch nicht mit ihnen so weit gerechnet“, sagt der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. Das erste Aufeinandertreffen in der Hinrunde verloren die Hausherren mit 29:31 und nach dieser Partie musste Gilbert Lansen sein Amt zur Verfügung stellen und wurde durch Wolf ersetzt.