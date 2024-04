TVK im Saisonendspurt Gelingt der nächste Schritt zum Aufstieg?

Nach einer kurzen Pause ging es direkt den Mittwoch nach Ostern mit dem Training los. Hinzu kam am vergangenen Samstag noch ein Testspiel beim KTSV Eupen, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Allerdings wurde der TVK in Belgien nicht so richtig gefordert und gewann deutlich mit 48:27. „Es war einfach wieder gut zu spielen, um auch ein Gefühl für den Wettkampf zu bekommen“, betont Wolf. Bleibt abzuwarten, ob die Wettkampfpause für den Liga-Primus gut war, denn davor konnte er mit sechs Siegen in Folge absolut überzeugen.