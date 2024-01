Hinrundenbilanz Borussia Mönchengladbach Deshalb geht es nur noch um den Klassenerhalt

„Leider hatten wir wenig Heimspiele, die auch nicht gerade glücklich verlaufen sind“, sagt der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. „Dafür bin ich mit den Auftritten in fremden Hallen sehr zufrieden, aber wir werden wieder unsere Heimstärke finden müssen“, betont er. Das wird sicherlich noch ein ganz wichtiger Faktor, denn bis dato haben die Borussen bereits neun Auswärtsspiele bestreiten müssen. „Von dem bisherigen Verlauf bin ich aber nicht enttäuscht, denn es gibt ja auch Dinge, die wir selber nicht beeinflussen können.“ So etwa wie verletzungsbedingte Ausfälle, denn in einigen Partien musste auf gelernte Spieler auf Links- und auch auf Rechtsaußen verzichtet werden, was nun einmal nicht so einfach zu kompensieren ist.