Niederlage in der Regionalliga Fehlerflut kostet Borussia den Sieg gegen Dinslaken

Bis Mitte der ersten Halbzeit war es dann eine ausgeglichene Partie, ehe Borussen-Regisseur Jordi Weisz nach einem Foulspiel mit der Roten Karte vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde. „Er soll seinen Gegenspieler von hinten attackiert haben, was ich überhaupt nicht so sehe“, schilderte Rogawska seine Sicht. „Er kam, wenn überhaupt, von der Seite, und da hätte es eine Zeitstrafe auch getan“, so Rogawska weiter. Der Schiedsrichter sah es anders. „So haben wir für die Abwehr und den Angriff einen sehr wichtigen Spieler verloren.“