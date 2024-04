Abstiegskampf in der Handball-Regionalliga Es geht um alles für Borussia

Das erste Aufeinandertreffen verloren die Borussen mit 25:30, wobei sie lange ein absolut gleichwertiger Gegner waren, was auch am Zwischenstand von 24:25 noch sieben Minuten vor dem Abpfiff auf der Anzeigetafel abzulesen war. In den letzten 15 Minuten dieser Partie drückte der ehemalige Zweitliga-Spieler Felix Handschke der Partie seinen Stempel auf. Der Remscheider Mittelangreifer erzielte in diesem Zeitraum nicht nur sieben seiner zehn Tore, sondern war Ausgangspunkt für fast alle erfolgreiche Aktionen.