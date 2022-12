Regionalligst müht sich zum Sieg im Nachholspiel Der Kraftakt des TVK in Essen wird belohnt

„Das war für viele meiner Spieler heute nicht so einfach“, betonte der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. „Nach acht Stunden Arbeit ins Auto setzen, nach Essen fahren und dann mit höchster Konzentration spielen, zerrt schon sehr an den Kräften. Leider haben wir über weite Strecken der ersten Halbzeit in der Abwehr keinen Zugriff bekommen. Nach dem Wechsel gelang es uns dann deutlich besser und wir haben dann nur vergessen, den Sack frühzeitig zuzumachen. Essen war ein starker Gegner, allerdings konnten wir uns am Ende auf unsere erfahrenen Spieler verlassen“, so Lansen weiter.