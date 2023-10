Duell der Regionalliga-Aufsteiger Borussia verdient sich Punkt beim TSV Dormagen II

Aus einer starken Abwehr heraus, in der Thomas Prinz und Luis Kubik, der auch im Angriff auf Linksaußen zu überzeugen wusste, hervorstachen, zogen die Borussen ihr Tempospiel auf. Im Gegensatz zu den Vorwochen agierten sie dann bei den Abschlüssen hoch konzentriert und leisteten sich kaum einen Fehlwurf, womit auch das schnelle Spiel der Bayer-Truppe unterbunden werden konnte. So stand zum Pausenpfiff eine verdiente 15:13-Führung zu Buche. Nach dem Seitenwechsel ging es nahtlos weiter, wobei sich Oliver Nix auf der halblinken Rückraumposition immer wieder gut in Szene setzen konnte. Lohn für den Auftritt war eine zwischenzeitliche 22:18-Führung.