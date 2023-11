Borussia-Handballer dennoch mit starker Leistung Am Ende fehlt die letzte Cleverness

In der Pause verlangte Ronny Rogawska dann, in der Abwehr weiter kompakt zu bleiben und die Angriffe vernünftig auszuspielen, wie es auch im ersten Spielabschnitt der Fall war. Zu Beginn konnte sein Team diese Vorgaben umsetzen und setzte sich 19:16 ab. Dann verwarfen die Borussen jedoch einen Siebenmeter und in der Defensive agierten sie in einigen Situationen leider etwas ungeschickt und kassierten dafür die eine oder andere Zeitstrafe. Daher gaben sie zwar die Führung aus der Hand, blieben aber bis zum Spielstand von 23:23 weiterhin auf Schlagdistanz.