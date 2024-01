Winter-Restart in der Handball-Regionalliga Zwei unberechenbare Gegner für Borussia und den TVK

„Natürlich freuen wir uns auf das Spiel“, betont der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf, der bekanntlich Ende der Saison seine Stuhl wieder räumen wird und sich somit auf einer Art Abschiedstournee befindet. „Durch die Europameisterschaft in Deutschland haben die Bundesligen spielfrei, was auch ein Grund ist, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Es ist schon eine Wundertüte“, findet er. Stolperfalle Dormagen also? Neben den Spielern, die Dormagen stets zur Verfügung stehen, könnten auch noch Spieler aus dem Perspektivkader der ersten Mannschaft aus der 2. Bundesliga und der A-Jugend-Bundesliga im Kader auftauchen. „So oder so wird es eine sehr schwere Aufgabe“, glaubt Wolf.