Neuer Anlauf, erster Auftritt So starten Borussia und der TV Korschenbroich in die Regionalliga

Nach dem Abstieg vor fünf Jahren aus der Dritten Liga hatte sich der Handball-Regionalligist TV Korschenbroich vorgenommen, innerhalb von zwei oder drei Jahren den Wiederaufstieg zu realisieren – bislang ohne Erfolg. Nie war der TVK so knapp dran wie in der letzten Saison, in der sie fast kontinuierlich meisterhaft auftraten. Lediglich drei Niederlagen mussten am Ende verbucht werden, dennoch sprang letztlich „nur“ der zweite Platz heraus. Am Freitagabend fällt der Startschuss für die neue Spielzeit, in der ein erneuter Versuch für die Rückkehr gestartet wird.