Klassenerhalt jetzt nur mit Schützenhilfe Borussia Mönchengladbach hat die Rote Laterne zurück

Dabei kamen sie noch richtig gut ins Spiel und waren in den ersten zehn Minuten ein gleichwertiger Gegner. Danach setzten sich die Hausherren aus Gummersbach bis auf sieben Tore ab. Doch was war geschehen: Gladbach hielt sich nicht mehr an den vorgegeben Matchplan. Vor der Partie warnte der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska noch, keinesfalls die Disziplin im Angriff zu verlieren, denn das würde sofort mit Tempogegenstößen bestraft werden und so geschah es auch. Die Spieler nahmen sich unvorbereitete Würfe, wodurch dann die nötige Sicherheit im Angriffsspiel nicht mehr vorhanden war. Dann schlich sich noch der eine oder technische Fehler ein.