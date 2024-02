Boussia will im Abstiegskampf punkten Kellerduell in Refrath

Das Hinspiel verloren die Borussen gegen den Tabellenzehnten denkbar knapp mit 22:23, wobei sie allerdings lediglich in der Anfangsphase in Führung lagen und anschließend immer einem Rückstand hinterher gelaufen sind. Dabei haben sie über weite Strecken den Rückraum der HSG überhaupt nicht in den Griff bekommen, was erst in den letzten zehn Minuten besser wurde. Zwar hatte man kurz vor dem Abpfiff noch die Möglichkeit auf den Ausgleich, vergab diese jedoch.