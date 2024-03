Handball-Regionalligist in Not Jetzt muss sich Borussia aus dem Sumpf ziehen

Im Angriff spielt der OSC einen sehr geordneten Handball mit vielen Spielabläufen und in der Deckung steht er sehr robust, was die Mönchengladbacher bei der 24:33-Heimspielniederlage schmerzlich erfahren mussten. Vor der vierwöchigen Osterpause gilt es für die Gäste aus Mönchengladbach, noch einmal alles aus sich heraus zu holen. Natürlich müssen die Stärken in die Marschroute mit einbezogen werden, allerdings ist es deutlich wichtiger, die eigenen Stärken in die Waagschale zu werfen.