In der Handball-Regionalliga Borussia und TV Korschenbroich feiern Auftaktsiege nach Stotterstarts

In der Pause wurden die Fehler dann intensiv besprochen und die Worte von Lansen fanden schnell Gehör. Es dauerte nicht lange bis Kreisläufer Maximilian Eugler den ersten Führungstreffer zum 18:17 markierte. Fortan lag der TVK zwar häufiger mit zwei Toren in Front, konnte diesen jedoch nicht weiter ausbauen. Erst am Ende setzten sich die Gastgeber ab und behielten auch bei einer offenen Manndeckung der HSG die Nerven. „Wir sind jetzt die Gejagten und da ist es sehr wichtig gleich zum Auftakt zwei Punkte eingefahren zu haben“, so Lansen. „Es war gut, zu sehen, dass wir auch noch Luft nach oben haben, woran wir arbeiten werden.“