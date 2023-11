Seit September ohne SIeg Warum es für Borussia nur noch um den Klassenerhalt geht

So ging es dann auch die ersten zwölf Minuten nach dem Seitenwechsel weiter. Borussia war nun ein absolut gleichwertiger Gegner und hatte beim Spielstand von 21:22 gleich zwei Chancen, um den Ausgleich zu erzielen oder gar erstmals in dieser Partie in Führung zu gehen. Es war dann erneut das alte Lied, denn beste Möglichkeiten wurden leichtfertig vergeben. Es war allerdings nur ein kleiner und kurzer Hoffnungsschimmer, der aufgeflammt war .Denn die restliche Spielzeit häuften sich die Fehler auf Mönchengladbacher Seite einmal mehr, so dass am Ende eine mehr als deutliche Niederlage zu Buche stand.