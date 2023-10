Spiele-Vorschau Handball-Regionalliga Borussia hofft auf Wende gegen MTV Dinslaken

Zum Duell zweier Tabellennachbarn kommt es, wenn Borussia Mönchengaldbach am Sonntagmorgen beim MTV Dinslaken gastiert, haben beide Teams doch bislang vier Punkte auf ihrer Habenseite verbuchen können. Für den Aufsteiger aus Mönchengladbach ist diese Partie bereits richtungsweisend, denn mit einem Erfolg kann er den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle herstellen, bei einer Niederlage steckt er allerdings erst einmal im Tabellenkeller. Es wird alles andere als eine leichte Aufgabe, denn der MTV konnte am letzten Wochenende überzeugen, als er in Bonn mit 32:28 gewann und den Tabellenführer damit vom Platz an der Sonne vertrieb. „In dieser Liga ist alles möglich, warum sollen wir dann nicht auch in Dinslaken gewinnen können. Aus dem Derby wollen wir zumindest das Positive mitnehmen und das war eindeutig die kämpferische Einstellung“, hofft der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. Es ist auch wieder an der Zeit, etwas Zählbares einzufahren, denn ein Punkt aus den letzten drei Spielen entspricht sicherlich nicht den Vorstellungen.