Regionalligist kassiert knappe Niederlage Borussia Mönchengladbach fehlt noch die Kaltschnäuzigkeit

Dabei ist es bei der Borussia ja momentan nicht so, dass keine Chancen erarbeitet werden würden – aber der Umgang mit ihnen ist in weiten Phasen des Spiels viel zu fahrlässig. Immer wieder brachten sich die Gladbacher mit ihren Kombinationen in aussichtsreiche Wurfpositionen, doch die Trefferquote war an diesem Freitagabend schlicht und ergreifend indiskutabel, unter anderem wurden fünf Siebenmeter vergeben und das ist bei einer solch engen Begegnung am Ende entscheidend.