Aufbruchstimmung beim TV Korschenbroich Borussia Mönchengladbach empfängt unbequeme Gäste aus Refrath

„Das wird keine leichte Aufgabe“, betont der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. „In den letzten beiden Spielen hat sich die Mannschaft zu selten an die Vorgaben gehalten, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Gerade in der Deckung lief es nicht so rund, der Mittelblock kommunizierte kaum noch miteinander und es fehlte auch die Zuordnung. 20 Gegentore in einer Halbzeit darf einfach nicht mehr vorkommen. Im Angriff müssen wir an unserer Kaltschnäuzigkeit arbeiten und die Trefferquote bei den Siebenmetern ist auch unbedingt zu verbessern.,“ sagt Rogawska, dem die personelle Situation Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Niklas Weis und Luis Kubik sind erkrankt, Niklas Berner laboriert an einer Wadenverletzung und Marko Markovic ist privat verhindert.