Handball-Regionalligist meldet sich zurück Borussia holt Big Points im Abstiegskampf

Einen eminent wichtigen 30:29-(13:11)-Erfolg feierte Borussia Mönchengladbach im Aufsteigerduell gegen den bisherigen Tabellenzweiten Bayer Dormagen II. Damit haben die Hausherren weiterhin Anschluss an das rettende Ufer und es verspricht noch sehr spannend zu werden. In den letzten sieben Spielen müssen noch einmal alle Spieler an ihr Limit gehen, so wie es auch am Samstag der Fall war, denn die Borussen konnten lediglich mit einem Rumpfkader antreten und hatten nur drei Feldspieler als Wechseloptionen, wovon auch noch zwei angeschlagen waren.