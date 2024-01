Handballer schießen Liga-Konkurrenten ab Borussia trumpft mit klarem Erfolg gegen Weiden auf

Borussia Mönchengladbach kommt immer besser in Tritt, denn mit dem 35:28-(16:16)-Erfolg gegen den HC Weiden gab es aus den letzten drei Spielen fünf Punkte. „Das war ein ganz wichtiger Erfolg“, freute sich der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. Damit hat man seit langer Zeit wieder die Abstiegsplätze verlassen. Anfangs hatten die Borussen noch Probleme mit dem starken Rückraum des Tabellenfünften. Als dann aber von einer defensiven 6:0-Formation auf die offensivere 5:1-Variante umgestellt wurde, lief es deutlich besser, wobei zunächst keiner Mannschaft gelang, sich bis zum Pausenpfiff abzusetzen. Bereits hier war zu erkennen, dass die Borussia eine gute Defensive hatte mit einem herausragenden Matthias Hoffmann im Tor. Der durfte sich zudem zwei Mal in die Torschützenliste eintragen, als Weiden mit sieben Feldspielern agierte und Hoffmann nach Ballbesitz in das verwaiste Tor des Gegners traf.