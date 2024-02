Borussia-Handballer verlieren an Boden am Wieder kein Ertrag für den hohen Aufwand

Momentan scheint einfach der Wurm drin zu sein: Gleichgültig, was Borussia Mönchengladbach unternimmt, am Ende steht man fast immer mit leeren Händen. Diesmal hätte die gezeigte Leistung durchaus mehr verdient gehabt. So auch am Sonntagnachmittag bei der HSG Refrath/Hand, wo die Borussen durchaus zu überzeugen wussten, sich am Ende aber denkbar knapp mit 23:24 (10:13) geschlagen geben mussten. Damit versäumten es die Borussen, den Anschluss an das untere Mittelfeld der Tabelle herzustellen.