Für Borussia wird es brenzlig in der Regionalliga Der Abstieg ist nur schwer noch abzuwenden

Jetzt heißt es erst einmal Wunden lecken und sich regenerieren, es steht eine vierwöchige Pause an. Die Mannschaft hat dafür zwei Wochen frei bekommen, allerdings muss sie in dieser Zeit ein paar Hausaufgaben erledigen. Nach Ostern geht es dann wieder mit dem Training weiter und Rogawska hofft, da zumindest Aaron Jennes, Gabriel Westhofen oder Thomas Prinz bei der Einheit begrüßen zu dürfen. Am 13. April geht es gegen den Aufstiegskandidaten TSV Bonn rrh. auf heimischem Boden weiter: Ein formstarker Gegner, den es zu brechen gilt – keine leichte Mission.