Niederlage gegen Schlusslicht Bitteres Ende nach gutem Start für Borussia

In den ersten fünf Minuten nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts, doch dann fielen die Hausherren in ein tiefes Loch. All die Dinge, die sie in der ersten Halbzeit so erfolgreich vorgetragen haben, waren urplötzlich verschwunden. In der Abwehr fehlte der nötige Biss und im Angriff war von Tiefe auch nichts mehr zu erkennen. Zwar wurde noch die eine oder andere gute Chance erarbeitet, aber auch die Trefferquote ließ einige Wünsche offen. In der 41. Minute kam es zum ersten Gleichstand (19:19) in dieser Begegnung und Mitte der zweiten Halbzeit lagen die Gäste erstmals mit 21:20 in Front. Was folgte war dann alles andere als spielerischer Leckerbissen: Beiden Teams ist kämpferisch sicherlich kein Vorwurf zu machen, aber es sah dann doch alles sehr verkrampft aus. Die Borussen gingen dann zwar noch einmal mit in Front, erzielten in den letzten drei Minuten aber keinen weiteren Treffer mehr. Stattdessen traf Langenfeld noch zweimal und sicherte sich den Sieg.