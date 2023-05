Ohne Gilbert Lansen in Dinslaken Aushilfscoach Stephan Nocke führt TV Korschenbroich zum Sieg

„Ich hatte den Eindruck, die Jungs waren noch nicht ganz wach, was ich wegen der ungewohnt frühen Anwurfzeit auch verstehen konnte. Ich konnte nicht umhin, etwas lauter zu werden, um die Mannschaft wach zu rütteln, und habe auch etwas umgestellt.“ Dieses Mal zeigten seine Worte Wirkung. Insbesondere in der Deckung rührten die Gäste Beton an. Der Mittelblock mit Philip Schneider, Maximilian Eugler, Henrik Ingenpaß und Steffen Brinkhues stand wie eine Mauer und ließ im Zusammenspiel mit seinem Torhüter bis zum Pausenpfiff keinen Gegentreffer mehr zu. So drehten die Korschenbroicher die Partie und gingen mit einer 16:13-Führung in die Pause.