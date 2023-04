Unerwartete Heimpleite gegen Aachen Ist der Aufstiegstraum des TVK beendet?

Der Funke an Hoffnung für den TV Korschenbroich, im Saisonendspurt noch in die Dritte Liga aufzusteigen, war zwar klein – trotzdem bis zuletzt stets vorhanden. Nach der völlig unerwarteten 29:32-Niederlage vor 500 Zuschauern in der Waldsporthalle gegen den BTB Aachen hat sich dieses Thema indes wohl erledigt. Konkurrent Interaktiv Handball aus Ratingen dürfte der Aufstieg nun nicht mehr zu nehmen sein – auch wenn der TVK rechnerisch weiterhin noch theoretische Chancen besitzt.