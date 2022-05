Niederlage gegen interaktiv Handball : Aufstieg adé – TV Korschenbroich verliert Spitzenspiel

Handball-Regionalliga Im Nachholspiel am Dienstagabend unterliegt der TV Korschenbroich gegen Tabellenführer interaktiv Handball deutlich. Damit sind die Aufstiegshoffnungen verflogen. TVK-Coach Dirk Wolf ist trotzdem stolz auf seine Mannschaft.

Das Thema Aufstieg hat sich für den TV Korschenbroich wohl erledigt. Am Dienstagabend verlor der TVK das Spitzenspiel bei interaktiv Handball mit 26:36 (13:16). Die Enttäuschung war hinterher natürlich groß, aber auch die Erschöpfung. „Ich kann meinen Jungs heute keinen Vorwurf machen“, sagte der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Sie haben aufopferungsvoll gekämpft, sind an ihre körperlichen Reserven gegangen und haben bis zur letzten Minute alles gegeben. Der Aufstieg wäre das i-Tüpfelchen gewesen, aber nach so einer verrückten Saison kann ich nur ein Lob aussprechen. Wir sind Amateure und das Programm, das wir zuletzt abspulen mussten, wird nicht einmal Fußball-Profis zugemutet.“

In der zweiten Halbzeit machte sich der Kräfteverschleiß bei den Gästen allerdings langsam bemerkbar. Der Rückstand wuchs kontinuierlich an. Mitte der zweiten Halbzeit lag Ratingen mit 25:19 vorne. „Ratingen war einfach die fittere Mannschaft, was mich aber nicht weiter verwunderte“, so Wolf. Die Gastgeber hatten am Wochenende spielfrei gehabt – anders als der TVK. „Wir konnten mit unserem kleinen Kader nicht so wechseln, wie es nötig gewesen wäre, während Ratingen mit voller Kapelle antreten konnte“, sagte Wolf weiter. Hinzu kam, dass sich der TVK für seinen immensen Aufwand zu selten belohnte und gute Chancen nicht nutzte. „Es ist bezeichnend, dass der Gegner in der 50. Minute noch einen Alex Oelze, der schon in der 1. und 2. Liga spielte, einwechseln kann, der sich bis dahin ausgeruht hat“, sagte Wolf.