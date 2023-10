Spektakel gegen Gelpe 70 Tore, viel Spannung, aber kein Sieg für den TVK

Nach dem üblichen Abtasten in den ersten Minuten, wobei die ersten neun Tore der Partie alle über die zweite Welle fielen, waren es die Hausherren aus Korschenbroich, die besser in ihr Spiel fanden. Dank fünf Treffern in Folge führten sie in der zehnten Minute mit 9:5. Das gefiel dem Gäste-Trainer selbstredend überhaupt nicht, er ließ sich schnell etwas einfallen. Fortan spielte Gelpe im Angriff mit einem siebten Feldspieler, worauf sich nun Korschenbroich einstellen musste – denn zunächst kamen sie damit nicht so gut klar. „Es war auch für die Trainer unfassbar schwer, denn immer wieder mussten neue Lösungen gefunden werden“, so Wolf, der ergänzte: „Aber letztlich hat es doch auch unheimlich viel Spaß gemacht.“