Neu zusammengestellte Ligen Diese Gegner bekommen die regionalen Handballvereine

Den gravierendsten Unterschied müssen Borussia Mönchengladbach und der TV Geistenbeck hinnehmen, spielen sie doch nicht mehr hauptsächlich am Niederrhein oder im Bergischen, stattdessen kommen die Gegner aus dem Aachener und dem Kölner Raum, es geht sogar bis in die Eifel. „Diese Einteilung ist für uns schon so etwas wie eine Wundertüte“, betont der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. „Außer der Borussia kenne ich noch keine Mannschaft.“ Ähnlich sieht es bei den Borussen aus. „Zeitlich ist das schon ein höherer Aufwand, aber wir müssen es nehmen, wie es ist“, so der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. „Von den Teams kenne ich nur Geistenbeck, also kann es auch sehr interessant und spannend werden. Allerdings hätte ich gerne gegen Mannschaften wie Lobberich, Kaldenkirchen und Süchteln gespielt, das hätte zumindest eine gut gefüllte Halle garantiert.“ So spielen Borussia Mönchengladbach und der TV Geistenbeck in der Gruppe eins. Dort treffen sie auf folgende Mannschaften: TSV Bonn rrh. II, MTV Köln II, HC Weiden II, 1. FC Köln, TV Palmersheim, Schwarz-Rot Aachen, BTB Aachen II, TV Birkesdorf, Fortuna Köln, TuS Königsdorf, PSV Köln und die Wölfe Voreifel. Der erste Spieltag wird am Wochenende des 7./8. September ausgespielt und da empfängt die Borussia den TSV Bonn rrh. II und TVG den MTV Köln II. Das Derby zwischen den beiden Teams findet am 14./15. Dezember in Geistenbeck statt.