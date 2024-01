Handball-Verbandsliga Pflichtaufgabe für Süchteln und Reifeprüfung für Lürrip

Die Turnerschaft Lürrip hat derweil an den nächsten Gegner, den HC TV Rhede, keine guten Erinnerungen. Über weite Strecken dominierte Lürrip in der Hinrunde die Partie in Rhede, hatte in der sogenannten Crunch-Time dann aber nicht genug Körner – und musste sich mit einer 21:15-Niederlage im Gepäck wieder auf den Heimweg machen. Die Gäste bevorzugen ein schnelles Spiel und versuchen immer wieder, ihre starken Rückraumspieler in gute Wurfpositionen zu bringen. „Es wird sicherlich eine große Herausforderung. Aber wir haben und seit dem Hinspiel weiter entwickelt und kennen Stärken und Schwächen des Gegners. Ich bin guter Dinge, denn die Heimspiele laufen in der Regel bei uns doch recht gut“, sagt der Lürriper Trainer Tobias Elis.