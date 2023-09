Nachbarschaftsduell am Freitagabend Geistenbeck und Lobberich stehen bereits unter Zugzwang

Man wolle in Geistenbeck zunächst von Spiel zu Spiel denken, wichtig sei es, zu punkten, um nicht früh in der Saison unten in der Tabelle festzusitzen. „Dafür müssen wir einfach noch stabiler auftreten“, sagt Laßeur, der wieder auf Nico Reinartz setzen kann. Der Regisseur hatte in Haan noch wegen seiner Gesichtsverletzung gefehlt. Mittlerweile sind die Fäden aber gezogen und er nimmt auch wieder am Trainingsbetrieb teil.