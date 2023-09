Sieg über Regionalliga-Absteiger Neuss Wie TSV Kaldenkirchen dem „schweren, zweiten Jahr“ trotzt

Am Ende stand dann jedoch ein verdienter Erfolg zu Buche. „Ein großes Lob an unsere Zuschauer“, betonte Hesse. „Sie haben dem Namen der Sporthalle ‚Hölle West‘ alle Ehre gemacht. Sie haben einfach ein tolles Gespür, wann die Mannschaft ihre Unterstützung benötigt. Toll war auch die Leistung von Tim Lüfkens, der ja gerade erst aus der A-Jugend kommt. Er hat Steffen Coenen nicht nur entlasten können, sondern richtig gut Regie geführt und seine Mitspieler glänzend in Szene gesetzt. Es ist schon beachtlich, welche Verantwortung er übernommen hat“, so Hesse.