Sieg gegen direkten Konkurrenten Wichtiges Erfolgserlebnis im Abstiegskampf für Lobberich

Nach dem Seitenwechsel lief das gebundene Angriffsspiel deutlich besser. Gerade in den Überzahlsituationen konnten häufig die Außenspieler frei gespielt werden und Matome Rampyapedi, Bennett Hoffmanns und Florian Mähler erwiesen sich als sehr treffsichere Schützen. Was auffiel: Es gab enorm viele Zeitstrafen, doch Lobberich gelang es auch in Unterzahl gut zu verteidigen, was dann letztlich auch den Ausschlag gab. „Am Ende haben wir dank einer tollen Mannschaftsleistung, in der unsere Außenspieler hervorzuheben sind, einen sehr wichtigen Sieg eingefahren“, so Liedtke.