Handball-Duell Kaldenkirchen gegen Lobberich Beim Oberliga-Derby ist volles Haus garantiert

Am Samstagabend ist es wieder so weit, wenn das Nettetaler Derby zwischen dem TSV Kaldenkirchen und dem TV Lobberich steigt. Wenn man die momentanen Statistiken bemüht, müsste es eine sehr ausgeglichene Partie werden. Es spielt der Tabellenachte gegen den -neunten, getrennt durch lediglich einen Punkt. Beide Teams haben in den letzten Wochen wieder zu ihrer Form gefunden, benötigen im Kampf um den Klassenerhalt aber noch jeden Punkt, um sich schnellstmöglich der letzten Sorgen zu entledigen. Im Hinspiel holten die Lobbericher dank zweier Tore Spielertrainers Christopher Liedtke in den letzten 25 Sekunden noch das 30:30-Remis. Bereits seit zwei Wochen ist für diese Begegnung keine Eintrittskarte mehr zu bekommen und so werden beide Fanlager ihre Lieblinge lautstark unterstützen. „Meines Erachtens treffen zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander“, glaubt der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse.