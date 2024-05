Handball-Schlussspurt in der Region So bestreiten die Oberligisten den Saisonabschluss

Einzig der TV Geistenbeck spielt zum Saisonausklang vor den eigenen Fans und empfängt das Schlusslicht Neusser HV, der mittlerweile den zweiten Abstieg in Folge verkraften muss. Geistenbeck hat in dieser Partie noch eine Rechnung offen, verloren sie das Hinspiel doch knapp mit 36:37. „Wir möchten eine starke Saison natürlich gerne mit einem Sieg krönen und anschließend ausgiebig mit unseren Fans feiern“, betont der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. „Aber wir sind gewarnt, Neuss wirft im Schnitt mehr als 30 Tore und da müssen wir in der Abwehr hellwach sein“, so der Coach. Besonders die Kreise der Neusser David Jurisic und Tim Dicks, die über höherklassige Erfahrung verfügen, sind einzuengen.