Oberliga-Coach Volker Hesser sauer „In der ersten Halbzeit haben wir komplett versagt“

Auch nach dem Seitenwechsel hielt der TVL gut dagegen und war in der 47. Minute beim Spielstand von 25:24 für die Adler zumindest in Schlagdistanz. Mit einer offensiver ausgerichteten Deckung versuchten die Lobbericher in der Folge, die Partie noch zu drehen, indem sie mehr Ballgewinne generieren wollten, was dann allerdings nach hinten losging. „Uns fehlen nach wie vor die Alternativen“, so der Lobbreicher Spielertrainer Christopher Liedtke. „Wir können von den A-Jugendlichen nicht verlangen, dass sie für uns die Kastanien aus dem Feuer holen. Jetzt haben wir vor der Herbstpause noch ein Spiel und dann können wir erst einmal durchatmen und regenerieren“, so Liedtke.