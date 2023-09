Derby in der Handball-Oberliga Ungeklärte Favoritenrolle zwischen Lobberich und Kaldenkirchen

Für die Handballfreunde in Nettetal ist es die Mutter aller Derbys, wenn die beiden Stadtteile in Form des TV Lobberich und des TSV Kaldenkirchen aufeinandertreffen. Zwar gewannen die Hausherren aus Lobberich beide Spiele in der letzten Saison, waren in der Oberliga-Tabelle in den letzten Jahren auch stets Dauergast im oberen Drittel, doch momentan rangiert der TSV vor ihnen.