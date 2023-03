Geistenbeck gewinnt Derby gegen den TSV TVG-Keeper Florian Nordmann lässt Ex-Kollegen verzweifeln

Die Gäste hatten nun nichts mehr zu bestellen, zumal ihre Fehlerquote nicht niedriger wurde. „In der ersten Halbzeit haben wir noch gut mitgehalten“, betonte der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse. „Aber bereits da war die schlechte Verwertung unsere Chancen das Hauptproblem. Momentan sind wir völlig von der Rolle. So verwirft der sonst so sichere Mika Kamps fünf von fünf Würfen von Linksaußen und das bei einem guten Winkel. So verlieren wir dann in dieser Deutlichkeit.“