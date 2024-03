Überraschung in der Handball-Oberliga Lobberich gelingt der Coup gegen Haan

Den ersten Ausgleich erzielten die Lobbericher in der Schlussphase der ersten Halbzeit zum Zwischenstand von 12:12. Gegen die körperlich robuste Deckung der Gäste spielte Lobberich häufig mit einem siebten Feldspieler, um so eine Überzahl zu generieren. Ein Schachzug, der sich angesichts des disziplinierten Vorgehens auszahlte: Bemerkenswerterweise fing man sich keinen Treffer in das leere Tor ein. „Bereits in der ersten Halbzeit hat die Mannschaft eine tolle Moral bewiesen und ist nach einem Vier-Tore-Rückstand wieder zurückgekommen“, lobte der Lobbericher Spielertrainer Christopher Liedtke. Heute hat jeder 100 Prozent abgeliefert, was auch notwendig war, um als Sieger das Parkett zu verlassen.“