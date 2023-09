TV Lobberich Nach mäßigem Saisonstart – „Nicht in einen Strudel geraten“

Am Samstagabend sieht es gegen den Aufsteiger Turnerbund Wülfrath deutlich besser aus. Es kommen zwei weitere Aufbauspieler hinzu und es ist auch wieder ein Kreisläufer vorhanden. „Wir haben es spielerisch richtig gut gelöst und waren auch das bessere Team. Die zweite Mannschaft spielte parallel und so konnten wir die Ausfälle nicht kompensieren. Wir werden jetzt allerdings nicht groß in Panik geraten, denn wir besitzen schon gutes Oberliga-Niveau und müssen nur aufpassen, nicht in einen Strudel zu geraten, denn dann könnte es schwierig werden.“ Gegen die Gäste soll im ersten Heimspiel ein Sieg her, zumal sie ihre erste Partie gegen Haan mehr als deutlich mit 20:31 verloren. Verändert in Lobberich hat sich auch die Anwurfzeit, bis dato war sonntags morgens die bevorzugte Zeit beim TV. „Diese Saison werden wir hauptsächlich samstags spielen, einmal wegen der Zuschauer, weil wir hoffen, dass so mehr zu unseren Spielen kommen und außerdem hat sich auch die Mannschaft dafür ausgesprochen.“