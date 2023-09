Knappes 26:25 über HSG Hiesfeld/Aldenrade TV Lobberich bricht den Bann und feiert ersten Saisonsieg

Hervorzuheben ist dabei insbesondere Mannschaftskapitän Steffen Coenen. Der Mittelmann glänzte nicht nur als Torschütze, sonder führte auch geschickt Regie. Er hatte immer das Auge für seine Mitspieler und hat sich auch in der Deckung völlig verausgabt. Wichtig war auch der Einsatz von Frederik Rosati. Der Deckungsspezialist bestritt nach einem Muskelfaserriss in der Wade sein erstes Saisonspiel und war gleich die erhoffte Verstärkung. „Wir haben uns wieder als Mannschaft präsentiert und auch phasenweise eine sehr gute Deckung gestellt. Es wächst wieder etwas zusammen und mit drei Toren in Mettmann zu verlieren, ist absolut keine Schande.“