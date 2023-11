Handball-Oberligist gewinnt Der TV Lobberich bestätigt Aufwärtstrend

Bereits in den Spielen gegen die beiden Spitzenteams aus Haan und Mettmann war trotz der Niederlagen beim TV Lobberich ein eindeutiger Aufwärtstrend zu erkennen, der nun auch in etwas Zählbares umgemünzt werden konnte. Gegen Handball Oppum feierte man einen knappen, aber überaus verdienten 25:23 (13:12)-Erfolg, was seit Mitte September den zweiten Saisonsieg bedeutete. Damit haben die Hausherren wieder den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle herstellen können.