Handball-Oberligist TV Geistenbeck Saisonendspurt vor der Brust, Kaderplanung im Hinterkopf

An diesem Wochenende wird die Schlussphase der Saison eingeläutet. Die meisten Teams haben die Woche vor Ostern für eine kleine Pause genutzt, wie auch der TV Geistenbeck, der am Samstag den Tabellendritten DJK Adler Königshof empfängt. „Seit zwei Wochen sind wir wieder dabei“, so der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. „Die Vorbereitung auf das Spiel war intensiv und die Trainingswoche war auch richtig gut.“