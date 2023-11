Handball-Oberligisten siegen souverän Geistenbeck stutzt Adlern die Flügel

Die Gäste hatten sich vor der Partie einiges vorgenommen und wollten anders auftreten als bei den letzten Auswärtsaufgaben in Überruhr und in Wülfrath. Von Anfang an agierten sie äußerst konzentriert. Im Mittelblock machten Yannek Wagenblast und Marvin Lüttke einen tollen Job, leiteten ihre Mitspieler an und sorgten mit der nötigen Aggressivität für Respekt bei den gegnerischen Angreifern.