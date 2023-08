Auftakt der Oberliga-Saison TV Geistenbeck punktet gegen Titelaspiranten

Der Auftakt in die neue Saison lief bei den drei hiesigen Vertretern nicht gerade nach Wunsch. Einzig der TV Geistenbeck erlangte einen Punkt am ersten Spieltag, und zwar überraschend gegen Titelaspirant Mettmann-Sport beim 27:27. In der ersten Halbzeit waren die Hausherren aus Geistenbeck sogar das dominierende Team. „Was wir in der ersten Halbzeit geleistet haben, war schon fast perfekt“, sagte der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur im Anschluss.