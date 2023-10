Spiel des TV gegen Lintorf TV Geistenbeck muss im Verfolgerduell antreten

Der TuS überzeugte bis dato mit starken Leistungen aus dem Rückraum, daher legte Geistenbeck diese Woche den Schwerpunkt auf die Abwehrarbeit. „Letztes Jahr haben wir in Lintorf verloren, weil uns in der Defensive die Kompaktheit fehlte“, erinnert sich Laßeur. „Das darf dieses Mal nicht geschehen. Für den Angriff mache ich mir nicht so große Sorgen, da haben wir durchaus die Qualität immer wieder Lösungen zu finden. Wir hatten eine sehr gute und intensive Trainingswoche, was ja auch ein Indikator ist, der jetzt nur noch bestätigt werden muss.“