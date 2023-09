Oberligist hat fünf Punkte nach vier Spielen TV Geistenbeck lässt sich von Angstgegner Wuppertal nicht stoppen

Nach dem Seitenwechsel – und der deutlichen 13:6-Führung – erwarteten die Gäste eine Reaktion des LTV, die jedoch noch auf sich warten lassen sollte. Erst Mitte der zweiten Halbzeit stellte der LTV auf eine sehr offensive 3:3-Deckungsvariante um. In dieser Phase war es insbesondere Timo Hüpperling, der mit seiner individuellen Klasse vier Tore erzielte. Die letzten fünf Minuten gab es dann gar noch eine offene Manndeckung. „Von diesem Zeitpunkt an wurde es sehr hektisch, was mir nicht so gefallen hat“, sagte Laßeur. „Doch letztlich sind wir zu keinem Zeitpunkt in Gefahr geraten.“ Ein Extra-Lob des Trainers bekam Marvin Lüttke, der hinten im Mittelblock stark aufspielte, aber auch vorne am Kreis sehr treffsicher war und zudem noch den einen oder anderen Siebenmeter für sein Team herausholte.